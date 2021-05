Operai morti sul lavoro a Villanterio, indagato titolare dell’azienda

M.D., titolare della Di.Gi.Ma. di Villanterio (Pavia), è stato iscritto nel registro degli indagati dopo l’incidente sul lavoro avvenuto ieri, costato la vita a due operai, Alessandro Brigo, 50 anni, e Andrea Lusini, 51 anni, che hanno respirato gas tossici. L'ipotesi di reato a suo carico è omicidio colposo. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Camilla Repetto, è condotta dai carabinieri. Il titolare della ditta, specializzata nella lavorazione di scarti animali per la produzione di farine per mangimi, è stato interrogato a lungo, sino alla tarda serata di ieri, per ricostruire cosa non ha funzionato all'interno dell’azienda.

Intanto, in mattinata è stata effettuata la bonifica ambientale della vasca di contenimento dei liquami. Ats ha effettuato i rilievi tecnici sui macchinari e sulle sostanze usate con la campionatura dei liquami e dei residui di macellazione, che potranno essere utili ai fini dell'indagine. Per martedì, invece, è prevista l’autopsia sui corpi delle due vittime all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia. L'esame chiarirà con esattezza le cause del decesso.