Milano, uomo con roncole ferito a una coscia

Aveva due roncole in mano e per questo i carabinieri hanno prima provato a fermarlo con lo spray urticante e poi, dopo esser stati aggrediti, gli hanno sparato a una coscia: è l'episodio avvenuto nella notte a Milano in via Sant'Arialdo.

La ricostruzione dei fatti

Avvisati da una guardia giurata, la pattuglia è intervenuta nella periferia sud della città per bloccare un italiano di 46 anni che si aggirava in strada con le roncole in mano, in evidente stato di alterazione mentale. Dopo aver cercato di fermarlo, un carabiniere ha esploso un colpo di pistola che ha ferito alla coscia sinistra l'uomo che si trova ora ricoverato non in pericolo di vita al Policlinico.