Incidente stradale a Monza, cade in moto: morto 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto, ieri pomeriggio a Monza. A quanto emerso, il giovane avrebbe perso il controllo della sua motocicletta per poi carambolare e finire sbalzato per diversi metri. Al momento non sembra emergere il coinvolgimento di un altro veicolo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

L'incidente in provincia di Varese

Invece, un uomo di 57 anni è morto nello scontro tra due auto, intorno alle 18 di ieri a Malnate (Varese). Feriti due giovani di 23 e 32 anni, che viaggiavano sulla seconda auto coinvolta nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale.