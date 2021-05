Lierna, cade dalla bicicletta: grave un 12enne

Il 12enne è stato subito soccorso, sul posto è giunto il personale medico del 118 e con l'elicottero giunto da Sondrio è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni

Grave incidente in bicicletta per un ragazzo di 12 anni. Ieri sera, mentre stava percorrendo una strada in discesa di Lierna (Lecco), è caduto e ha picchiato violentemente la testa, riportando un trauma cranico.

I soccorsi

Il 12enne è stato subito soccorso, sul posto è giunto il personale medico del 118 e con l'elicottero giunto da Sondrio è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni.