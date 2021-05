Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

C'è un paziente in più in terapia intensiva (ora sono 273 i ricoverati), mentre scendono a 1.369 quelli negli altri reparti (-84)

Con 42.222 tamponi eseguiti è di 666 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale del 1,5%. C'è un paziente in più in terapia intensiva (ora sono 273 i ricoverati), mentre scendono a 1.369 quelli negli altri reparti (-84). Sono invece 15 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.510. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 170 contagi, a Varese 100, a Brescia 88, a Bergamo 65, a Monza 45, a Pavia 49, a Mantova 36, a Como 29, a Lecco 28, a Cremona 16, a Lodi 10 e a Sondrio sei.