A Nova Milanese torna il concorso Arti del Fuoco: le premiazioni

Partecipano ceramisti, pittori e decoratori su porcellana, ceramica, vetro, metallo e tessuti d’arte. Le opere in gara saranno in mostra fino al 2 giugno

Torna il Concorso Arti del Fuoco - Premio Città di Nova, organizzato dall’associazione Impronte a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Le adesioni al concorso quest’anno sono state numerose, nonostante il periodo, per un totale di 120 opere in gara. Partecipano ceramisti, pittori e decoratori su porcellana, ceramica, vetro, metallo e tessuti d’arte. Una giuria qualificata valuterà le opere partecipanti assegnando premi di categoria e menzioni d'onore. La mostra è in collaborazione con "Giocare col fuoco Artisti&Co" di Laura Ferrario e Alessandra Palma.

Le premiazioni

La premiazione della 13° edizione si terrà venerdì 29 maggio a Villa Brivio del Comune di Nova Milanese. Le opere del concorso saranno esposte fino al 2 giugno. All'inaugurazione sarà presente il vicesindaco Andrea Apostolo ed in giuria ci saranno Orlando Sergio Riva, direttore dell'archivio Nanni Valentini di Arcore e Costanza Parravicini, titolare dell'omonimo laboratorio in via Torino a Milano. La manifestazione si svolgerà in Villa Brivio, anziché in Villa Vertua come le precedenti edizioni, a causa dell'imminente restauro che interesserà Villa Vertua e sarà trasmessa in diretta Facebook.