Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:15 - Fontana: “Ottima collaborazione con generale Figliuolo”

"Sostanzialmente la collaborazione con il generale Figliuolo è ottima, costruttiva. Il generale ascolta anche quelle che sono le nostre richieste e le valuta sempre in maniera seria. Poi è chiaro che ci possono essere dei temi in cui ci sono dei piccoli conflitti perché abbiamo delle idee diverse, ma ci confrontiamo e arriviamo sempre a una sintesi. Non ci sono mai stati provvedimenti contestati in maniera rigorosa. Posso dire che il rapporto è veramente buono e costruttivo e siamo pronti a continuare in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a "Uno mattina" su Rai1.

8:09 - Fontana: “Se da Figliuolo ok dosi in vacanza ci siamo”

"Per quanto riguarda le vaccinazioni in vacanza noi siamo pronti. Siamo sempre stati molto rispettosi delle indicazioni che arrivavano dal generale Figliuolo, il quale è abbastanza titubante nel dire di sì a questa richiesta. Noi aspettiamo, se il generale dovesse dire si, noi saremmo pronti a offrire anche questo servizio. Se per questioni organizzative, invece, il generale dovesse ritenere non fattibile questa ipotesi ci adegueremo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a "Uno mattina" su Rai1. "La campagna vaccinale sta andando molto bene. Nonostante il numero limitato di vaccini, oggi superiamo le 5,5 milioni di inoculazioni fatte, domani apriamo le prenotazioni per la fascia tra i 30 e i 39 anni e il 2 giugno quella dei 16 ai 29 anni. La macchina sta funzionando molto bene - ha aggiunto il governatore -. Dalla fine di questa settimana il numero dei vaccini a nostra disposizione dovrebbe aumentare e di conseguenza la nostra capacità di vaccinare aumenterà. Se i numeri continueranno ad essere questi, entro il mese di luglio potremmo aver inoculato a tutti i cittadini lombardi almeno una delle due dosi, dando così una copertura abbastanza importante”.

8:07 - Fontana: “Segnali di ripresa rassicuranti in più settori”

"Tutti vogliono la ripartenza. Imprenditori e lavoratori sono impegnati a superare questo momento buio della nostra esistenza e devo dire che ci sono segnali rassicuranti. La manifattura sta dimostrando numeri migliori delle aspettative. Certo esistono comparti che stanno soffrendo e che dobbiamo cercare di aiutare a uscire da questo momento, mi riferisco al commercio, alla ristorazione e al turismo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a "Uno mattina" su Rai1. "Sul turismo però le cose sembra stiano andando discretamente meglio, tanto che le prenotazioni per i prossimi mesi sono discrete - ha aggiunto -. È un turismo diverso, più di prossimità e che fa riferimento ai paesi confinanti, come quello sui laghi. Questo turismo è sicuramente ripartito”.

7:00 - In Lombardia 505 casi su oltre 32mila tamponi

Con 32.446 tamponi effettuati è di 505 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con una percentuale in calo all'1,5%. Si conferma la riduzione dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 272 e negli altri reparti 1.453 (-20). Ed è di 17 il numero dei decessi che fa salire il totale da inizio pandemia a 33.495. Per quanto riguarda le province, 149 casi sono stati segnalati a Milano, 133 a Varese, 57 a Como, 45 a Brescia, 37 a Mantova, 28 a Bergamo, 11 a Monza, sette a Cremona, quattro a Lodi e Lecco e due a Sondrio.