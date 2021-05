Milano, apre Adi Design Museum. Franceschini: Simbolo della ripartenza

È stato inaugurato nella mattinata di oggi, 25 maggio, a Milano l’Adi Design Museum - Compasso d’oro, il nuovo museo del capoluogo lombardo che rivela ai visitatori gli oggetti protagonisti del prestigioso premio dal 1954 ad oggi. Sono 2.400 gli articoli in mostra, che vanno da Ferrari a una Fiat Zagato, passando per oggetti iconici come lampade, divani, ma anche progetti e schizzi. Realizzato in un ex deposito di tram a cavallo e impianto di distribuzione di energia elettrica, il museo conta 5.135 metri quadrati e ospita al momento cinque mostre permanenti e tre temporanee. Inoltre, possiede una biglietteria completamente contactless. Un luogo pensato per accogliere addetti ai lavori ma anche il grande pubblico e vuole rappresentare un modo per fare ricerca e "dare un contributo ai problemi del Paese e della gente", come ha spiegato il direttore Andrea Cancellato. All’inaugurazione hanno partecipato anche il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura della Lombardia, Stefano Bruno Galli.

Franceschini: “Simbolo di ripartenza per Milano e per il Paese”

Secondo il ministro Franceschini, l'inaugurazione "è quasi simbolo di ripartenza non solo per Milano ma per il Paese”. Con le misure prese per la riapertura di musei, cinema e teatri "abbiamo dimostrato la possibilità di fare cultura in sicurezza”, ha aggiunto. Adesso, oltre al lavoro di conservazione dei beni, "dobbiamo anche fare un lavoro di valorizzazione del contemporaneo e in questo, come in altri campi, Milano continuerà ad essere guida”, ha concluso il ministro.

“La creatività e l'ingegno che tutto il mondo invidia alla Lombardia e all'Italia ha una nuova casa”, le parole del governatore lombardo Attilio Fontana, che ha visituato la struttura nel pomeriggio. “Un progetto che - ha spiegato il presidente lombardo - come Regione Lombardia abbiamo sostenuto e che simbolicamente prende il via in questa fase di riaperture e rilancio per tutto il Paese".