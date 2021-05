Manager arrestato a Milano, altre tre ragazze pronte a denunciare

Tre ragazze si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Antonio di Fazio, imprenditore nel settore farmaceutico. L'uomo è in carcere dal 21 maggio con l'accusa di aver violentato nel suo appartamento di Milano una studentessa di 21 anni, dopo averla stordita con una dose massiccia di tranquillanti, e poi di averla fotografata. Le tre ragazze verranno sentite dai pm di Milano nelle prossime ore mentre il manager verrà interrogato domani pomeriggio dal gip Chiara Valori. Le giovani, da quanto si è appreso, sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequestro. Nello smartphone infatti sono state scoperte fotografie, in tutto 54, di altre ragazze "dello stesso tenore" e "scattate dall'ottobre 2020", si legge nell'ordinanza di custodia cautelare. Una galleria fotografica definita dal gip "sconvolgente".

Le indagini



Le indagini, coordinate dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella, sono partite dalla denuncia della studentessa universitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Si era risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente. Secondo la ricostruzione, è stata attirata nell'azienda dell'uomo e poi, col pretesto di incontrare altri imprenditori, nella casa, poco distante, dell'imprenditore dove è avvenuta la violenza. Le indagini dei militari sono state coordinate dal Dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura di Milano, in particolare dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo erano state trovate, nascoste in una nicchia a scomparsa della cucina, due confezioni di "Bromazepam", un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine.

Il racconto della vittima

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la 21enne ha affermato di ricordare solo alcuni particolari del giorno in cui ha subito la violenza: "Credo mi abbia fatto mangiare sushi. Era di fianco a me. Mi sono ripresa un attimo, ho sentito l’elastico dei pantaloni che scivolava sulle gambe. Ho visto il suo braccio, aveva un Rolex al polso. La sua mano mi toccava una coscia. Gli ho detto di riportarmi a casa". Poi nell'appartamento, ha raccontato, "ho subito iniziato a sentirmi molto debole. Mi si è offuscata la vista, pensavo fosse un calo di zuccheri e ho chiesto qualcosa da mangiare". Dopo aver bevuto un succo d’arancia, "ho subito perso i sensi".