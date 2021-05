Milano, sorpreso con quasi 10 chili di droga in casa: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso con quasi 10 chili di tra hashish e marijuana, strumenti per il confezionamento e 1.770 euro in contanti trovati nella sua abitazione. Il 44enne, un architetto - interior designer milanese, è stato portato in carcere a San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione

Ad arrestare l'uomo sono stati ieri i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Pavia in seguito a un prolungato servizio di osservazione e pedinamento. Prima di procedere con l'arresto i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del professionista dove hanno scoperto 5,62 chili di hashish e 3,71 di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento dello stupefacente e il denaro contante ritenuto provento di spaccio. Sono in corso accertamenti per appurare se la droga fosse effettivamente destinata a piazze di spaccio del Pavese.