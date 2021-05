Fisco, Matteo Salvini: “Assurdo che Letta e Pd pensino a nuove tasse”

Lo ha dichiarato a Milano il leader del Carroccio: “La proposta della Lega è quella di tassare le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e non pagano le tasse. Penso, senza fare nomi e cognomi, ad Amazon”

"È assurdo che Letta e il Pd continuino a pensare a nuove tasse. È giusto aiutare i giovani, ma la proposta della Lega è quella di tassare le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e non pagano le tasse. Penso, senza fare nomi e cognomi, ad Amazon, 350 miliardi di fatturato, 44 miliardi di ricavi in Europa e pochi spicci di tasse pagate in Italia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita in via Fauché a Milano, ad uno dei mille gazebo del Carroccio allestiti nelle piazze lombarde

Salvini: “Tasse a concorrenti che fanno chiudere negozi italiani”

"Invece di andare a punire con la tassa di successione genitori e nonni per aiutare i figli - ha aggiunto Salvini -, facciamo pagare le giuste tasse ai concorrenti che stanno facendo chiudere i negozi italiani".

"No reddito cittadinanza a mafiosi, delinquenti e clandestini"

"Non è più possibile - ha dichiarato Salvini a proposito della denuncia di 177 migranti per illecita percezione del reddito di cittadinanza, da parte dei Carabinieri Gioia Tauro - che il reddito di cittadinanza finisca a mafiosi, delinquenti e clandestini. Quindi chiediamo controlli a tappeto, città per città, perché i soldi che ci sono vengano dati agli italiani davvero in difficoltà. Doveva servire a creare lavoro e invece non sta creando nessun tipo di lavoro" ha aggiunto.

Sulle mascherine: "All'aperto a giugno si può pensare di toglierla"

A chi gli chiedeva se dovremo tenere ancora per lungo tempo le mascherine, Salvini ha risposto: "Al chiuso sì, ma per me all'aperto si potrebbe già a giugno pensare di toglierla. Spero di poter togliere il prima possibile le mascherine. Intanto mi segno le riaperture che stiamo ottenendo".

"Proposta di legge a mia firma per aumentare stipendi sindaci piccoli Comuni"

"Stiamo predisponendo una proposta di legge a mia firma - ha dichiarato Salvini - per aumentare non solo gli stipendi dei sindaci dei piccoli Comuni, ma anche le tutele legali, perché fare il sindaco a 1.000 euro al mese rischiando problemi su problemi non è degno. Che ci siano sindaci di grandi citta come Milano e Roma che prendono 3-4 mila euro al mese non è possibile e non è giusto".

Su candidato sindaco centrodestra a Milano: "Ho tante belle idee in testa"

A chi gli chiedeva un nome per il candidato sindaco del centrodestra a Milano, in vista del vertice in programma lunedì, Salvini ha risposto: "Ho tante belle idee in testa, però le porto al tavolo altrimenti qualcuno si offende".