Milano, è morto Giancarlo Majorino: fondò la Casa della Poesia

Il poeta Giancarlo Majorino è morto oggi a Milano a 93 anni. A diffondere la notizia è stata la Casa della poesia di Milano, associazione che aveva fondato e di cui era presidente. Majorino è stato anche insegnante e drammaturgo. Nel 2007 ha ricevuto l'Ambrogino d'oro.

Casa della Poesia: "Era un simbolo, lascia un vuoto"

Da alcuni mesi, riferiscono dalla Casa della Poesia, il poeta viveva più appartato, ma continuava in mezzo alle sue carte a immaginare nuovi libri e nuovi progetti. "La sua è stata una vita intensa e piena, i cui aneddoti rimarranno patrimonio prezioso per gli amici - si legge nella nota -. Di vite ne ha vissute probabilmente molte più di una, nella moltiplicazione delle letture e delle scritture. Lascia tuttavia un vuoto, anche come simbolo di una poesia che fino all'ultimo verso non ha smesso di sperimentare e di misurarsi con il mondo, immersa nelle cose e nella vita".