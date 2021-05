Milano, truffa allo Stato da 16milioni di euro: tre arresti

Si tratta di due imprenditori e del responsabile di un'associazione senza scopo di lucro. Oltre ai tre, che sono ai domiciliari, sono indagate 43 persone e 17 aziende sparse in tutta Italia

Avevano intascato crediti fiscali fittizi attraverso il modello di versamento delle imposte e dei contributi F24, truffando così lo stato per circa 16 milioni di euro. Per questo i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato 2 imprenditori e il responsabile di un ente bilaterale, un'associazione senza scopo di lucro costituita da sindacati e datori di lavoro, nell'ambito di una indagine coordinata dal pm milanese Paolo Filippini. Sequestrato anche lo stesso importo della truffa. Oltre ai tre, che sono ai domiciliari, sono indagate 43 persone e 17 aziende sparse in tutta Italia.