Incidente a Milano, donna travolta da un monopattino: grave 51enne

Una donna di 51 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un monopattino. L'incidente è avvenuto ieri sera verso le 19.30 nei pressi di un semaforo all'incrocio di via Pianell, a Milano. Nell'impatto la donna ha battuto la testa, l'uomo si è fermato a prestare i primi soccorsi e la 51enne è stata trasportata poco dopo all'ospedale San Raffaele con un grave trauma cranico. Al momento non sarebbe in pericolo di vita ma i medici non si sbilanciano sulla prognosi.