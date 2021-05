Incidenti sul lavoro, 53enne muore travolto da camion nel Bergamasco

Si tratta del terzo incidente mortale sul lavoro in un mese in provincia di Bergamo, dopo le tragedie del 6 e dell'8 maggio, costate la vita a Maurizio Gritti e Marco Oldrati

Un uomo di 53 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Spirano, in provincia di Bergamo, verso le 12 di oggi. Stando alle prime informazioni il lavoratore sarebbe stato urtato da un camion in retromarcia nel piazzale dell'azienda, la 'De Berg' di via Campo Romano. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Vani i soccorsi da parte del 118. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale, il sindaco di Spirano Yuri Grasselli e i tecnici di Ats Bergamo.

Si tratta del terzo incidente mortale sul lavoro in provincia di Bergamo, dopo le tragedie del 6 e dell'8 maggio, costate la vita a Maurizio Gritti e Marco Oldrati.