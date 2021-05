Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Si conferma anche ieri la tendenza alla diminuzione dei ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 382 (meno otto) e negli altri reparti 2.053 (-106)

6:53 - In Lombardia 796 nuovi casi su 32.385 tamponi

Con 32.385 tamponi eseguiti è di 796 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale del 2,4. Si conferma anche ieri la tendenza alla diminuzione dei ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 382 (meno otto) e negli altri reparti 2.053 (-106). Sono invece 18 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.347. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 247, Brescia 105, Varese 35, Monza e Brianza 95, Como 43, Bergamo 81, Pavia 45, Mantova 40, Cremona 30, Lecco 36, Lodi sette, Sondrio 10.