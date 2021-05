Cascine San Pietro, anziano muore annegato in vasca di liquami

L'allarme dai familiari ieri sera, che non hanno visto rientrare il parente all'ora di cena come suo solito

Tragedia la notte scorsa a Cascine San Pietro, al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto, annegato in una vasca di liquami zootecnici. Si tratta di Mario Locatelli, uno dei proprietari della cascina Cazzulani: l'anziano, con difficoltà di deambulazione, è caduto nella vasca di raccolta dei liquami per cause ancora da accertare ed è deceduto.

L'allarme

L'allarme dai familiari ieri sera, che non hanno visto rientrare il parente all'ora di cena come suo solito: alla cascina, che è al confine tra Casirate d'Adda (Bergamo) e Cassano d'Adda (Milano) sono arrivati i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco oltre ai sommozzatori e ai carabinieri.