Covid Lombardia: 796 positivi su oltre 32mila tamponi

Si conferma anche oggi la tendenza alla diminuzione dei ricoveri. I decessi sono 18. Il rapporto tra casi registrati e test è del 2,4 per cento

Con 32.385 tamponi eseguiti è di 796 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale del 2,4 in leggerissimo aumento rispetto al 2,3 di ieri. Si conferma anche oggi la tendenza alla diminuzione dei ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 382 (otto meno di ieri) e negli altri reparti 2.053 (-106). Sono invece 18 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.347 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E LOMBARDIA).