Incidente sul lavoro nel Bergamasco: giardiniere ferito da motosega

Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel Bergamasco. E' successo oggi pomeriggio: la vittima stava eseguendo alcuni lavori di giardinaggio in zona Ramera a Ponteranica quando si è ferita con la motosega all'avambraccio sinistro. Soccorso dal personale del 118, il 64enne è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri e Ats per i rilievi.