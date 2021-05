Milano, nasce 451: progetto editoriale di fantascienza di Edizioni Bd

Saranno i titoli di Alan Moore, della curatrice Sheila Williams e di Al Ewing a inaugurare il 9 giugno la nascita di 451, il nuovo progetto editoriale di Edizioni BD interamente dedicato al grande e multiforme mondo della fantascienza. Le opere saranno disponibili in libreria e negli store online a partire da quella data.

I libri disponibili dal 9 giugno

Il progetto editoriale 451 riporta in libreria il primo romanzo di Alan Moore, grande sceneggiatore dei graphic novel di culto Watchmen e V for Vendetta: “La voce del fuoco” (nella traduzione aggiornata di Leonardo Rizzi), un racconto ipnotico e arguto che fonde ricerca storica e romanzo.

“Relazioni” è invece la raccolta di racconti edita dal MIT di Boston e curata dalla pluripremiata editor Sheila Williams, in cui dieci autori ci consegnano dieci visioni esilaranti, spaventose, inattese, da un futuro molto vicino al nostro presente: Xia Jia, James Patrick Kelly, Mary Robinette Kowal, Nancy Kress, Rich Larson, Sam J. Miller, Annalee Newitz, Suzanne Palmer, Cadwell Turnbull, Nick Wolven.

Sarà infine disponibile “L'uomo immaginario”, romanzo d'esordio di l Ewing, famoso sceneggiatore, tra gli altri, dei graphic novel “L'immortale Hulk” e “I guardiani della galassia”. Una satira dissacrante e divertente di una Hollywood del futuro in cui una moltitudine di eroi decaduti popolano le strade di Los Angeles.