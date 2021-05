Droga, gestiva vasto spaccio di cocaina: preso in Brianza

Oltre mille le cessioni di dosi a clienti, tra cui giovanissimi e anche un minorenne, documentate dagli investigatori in nove mesi di indagini, per un totale di oltre centomila euro

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Veduggio con Colzano (Monza e Brianza), con l'accusa di gestire un vasto giro di spaccio di cocaina. Oltre mille le cessioni di dosi a clienti, tra cui giovanissimi e anche un minorenne, documentate dagli investigatori in nove mesi di indagini, per un totale di oltre centomila euro. L'uomo, pregiudicato di origine albanese, è stato bloccato dai militari con denaro contante in tasca e nove dosi di stupefacente.