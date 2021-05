Pavia, tenta di uccidere convivente incinta dandole fuoco: preso

La vittima ha riportato ustioni per il 50% del corpo: è ricoverata all'Ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata, ma allo stato attuale non è in pericolo di vita

Ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese dandole fuoco con dell'alcol e la donna ha riportato ustioni per il 50% del corpo. Per questo, i carabinieri hanno arrestato un romeno di 41 anni per tentato omicidio a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. La donna è ricoverata all'Ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata, ma allo stato attuale non è in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, la notte scorsa, l'uomo - che da quanto trapela era ubriaco - ha avuto una discussione con la convivente, una 41enne, in casa loro. A un certo punto l'ha cosparsa d'alcol e le ha dato fuoco. Gravi le lesioni subite dalla donna che è stata portata in ospedale, mentre l'uomo è ora in carcere a Pavia per essere interrogato dal pm.