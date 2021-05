Incidente stradale a Vittuone, scontro frontale: cinque feriti

Uno dei feriti era a bordo di una vettura che, per scansare le altre due auto, si è ribaltata in un campo

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Vittuone, in provincia di Milano, lungo la strada provinciale 227. Di questi, uno in maniera grave tanto che è stata portata in elicottero in ospedale.

La dinamica

Uno dei feriti era a bordo di una vettura che, per scansare le altre due auto, si è ribaltata in un campo. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.