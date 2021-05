Vaccini, Fontana su over 40: “No a sparate, valutiamo dopo 20 maggio”

"Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Radio 24 a proposito dell'apertura delle prenotazioni agli over 40: “Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO).

Fontana: “Abbandonare Rt e usare parametri più semplici"

A proposito della richiesta della Conferenza delle Regioni di cambiare il criterio di suddivisione in zone, Fontana ha dichiarato: "Bisogna cercare di individuare dei parametri di applicazione più semplici e coerenti ch e si riferiscano a situazioni oggettive e non artefatte. Noi abbiamo presentato questa richiesta che verrà valutata nei prossimi giorni. Sostanzialmente abbiamo pensato di mettere un po' da parte l'Rt, che poteva avere un senso all'inizio della pandemia, che ormai non fotografa con precisione la situazione. Abbiamo sottolineato l'importanza del parametro dell'incidenza su 100mila persone e abbiamo chiesto di tenere in maggior considerazione l'indice di occupazione di ospedali e terapie intensive".

Fontana: "Figliuolo valuta redistribuzione AstraZeneca"

Sulla ridistribuzione delle dosi di AstraZeneca dalle Regioni dove c'è un alto tasso di rifiuto, Fontana ha commentato che il commissario Figiuliolo "ci ha detto che stanno facendo le valutazioni del caso. Noi lombardi abbiamo il grande merito che li utilizziamo tutti senza alcun problema, stiamo utilizzando anche AstraZeneca. Anche io mi sono vaccinato con AstraZeneca ed è stata un'ottima scelta".