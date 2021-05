Incidente sul lavoro in Brianza, operaio cade in cantiere: grave

Incidente sul lavoro poco dopo le 14:30 in un cantiere residenziale a Verano Brianza. Un operaio di 60 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere caduto di testa da un ponteggio pianterreno. A dare l'allarme, dopo l'accaduto, sono stati gli altri operai che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato in ospedale a Seregno con l’elisoccorso. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri e la polizia locale. Dai primi accertamenti, però, il nome del 60enne ferito non è stato trovato in nessun documento aziendale o del cantiere. Ora si dovrà appurare se si tratti o meno di un lavoratore in nero.