Auto sfonda vetrata di un supermercato nel Bergamasco: nessun ferito

Un’auto ha sfondato la vetrata di un supermercato Conad a San Giovanni Bianco, nel Bergamasco. L’incidente, come riportato dall’Eco di Bergamo, è avvenuto verso le 13:30 in via Boselli. Stando a una prima ricostruzione, la vettura, posteggiata nel parcheggio antistante, si sarebbe schiantata contro il punto vendita a seguito di una manovra errata da parte della conducente. L’auto è entrata completamente nel supermercato, travolgendo la merce stoccata nei pressi delle vetrate. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono giunti i carabinieri, i quali sono ora al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell'accaduto.