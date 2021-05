Brescia, aggredisce e accoltella un uomo in stazione: arrestato

Un cittadino somalo, di 29 anni, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Brescia e per il tentato omicidio nei confronti di un suo connazionale di 31 anni. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio nel piazzale della stazione ferroviaria di Brescia e la vittima è stata colpita con diverse coltellate alle mani e al collo. L'uomo è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita, mentre l'aggressore è stato bloccato dopo che era scappato.