Covid Milano, Ats: "Contagi in calo nelle scuole, segnali favorevoli"

Contagi e persone in isolamento in calo nelle scuole delle province di Milano e Lodi: è quanto emerge dal report settimanale di Ats Città Metropolitana di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA)

I dati

In particolare, nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al Covid-19 segnalati ad Ats, in calo rispetto ai 641 della settimana precedente. Si tratta di 387 alunni e 59 operatori scolastici. Dei 446 positivi, 35 sono del Nido, 95 della scuola dell'infanzia, 115 della scuola primaria, 93 della secondaria di primo grado e 108 di quella di secondo grado. Il numero di persone in isolamento, invece, è 5.585 (5.388 alunni e 197 operatori), anche questo in calo rispetto agli 8.344 della settimana prima.

"Segnali favorevoli, ma tenere alta attenzione"

"Si registra un calo dei casi che frequentano le scuole e dei relativi provvedimenti di isolamento rispetto alla settimana precedente - spiega il Dott. Marino Faccini, Direttore della UOC Medicina Preventiva delle Comunità-Malattie Infettive di Ats Milano - in un quadro di diminuzione dei contagi a livello generale. Anche se il trend epidemiologico evidenzia segnali favorevoli, va mantenuta alta l'attenzione verso le misure di prevenzione e di sorveglianza".