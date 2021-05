Milano, presentato il progetto per il nuovo Piazzale Loreto

È stato presentato oggi Loreto Open Community, il progetto che si è aggiudicato la gara per il rinnovamento di Piazzale Loreto, e il cui obiettivo è quello di trasformare il più caotico snodo di traffico della città in una grande agorà verde, anello di congiunzione tra corso Buenos Aires e via Padova, rendendolo allo stesso tempo nuovo simbolo della Milano olimpica del 2026. Alla città verranno restituiti 24.000 metri quadrati di spazio pubblico pedonale, di cui oltre 12.000 nella piazza (69% dell’area), a fronte dei 2.484 mq utilizzabili oggi. Il masterplan è stato presentato da un team multidisciplinare con capofila Ceetrus Nhood e realizzato con Arcadis Italia, Metrogramma Milano, Mobility In Chain, Studio Andrea Caputo, LAND, Temporiuso e Squadrati. I lavori prenderanno il via nel 2023. L'investimento previsto è stimato in 65 milioni di euro ed è stato calcolato un ritorno pari a 250 milioni.

Uno spazio per la comunità

Vincitore della seconda edizione di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune insieme a C40 per la rigenerazione urbana in chiave sostenibile, LOC prevede la realizzazione a Piazzale Loreto di una grande agorà verde destinata alla vita di comunità. Un piano ribassato sarà la piazza anfiteatro, flessibile e adattabile a diversi usi temporanei pubblici come concerti, manifestazioni, mercati, attività sportive e occasioni di aggregazione. Il traffico verrà posto ai margini del piazzale per favorire gli spostamenti ciclabili e pedonali all’interno dell’area e la penetrazione tra i diversi assi stradali, la cui connettività sarà mantenuta. La circolazione verrà modulata secondo le nuove geometrie della piazza.