Cittadini inseguono e bloccano ladro in fuga a Gorgonzola

Un uomo si è messo all'inseguimento del malvivente, prima a piedi e poi in auto, caricato da un automobilista di passaggio. I due hanno inseguito la vettura rubata, l'hanno superata, e infine si sono parati davanti al mezzo impedendo la fuga

Ha prima rubato l'autoa un pensionato e poi, nella fuga, ha tamponato madre e figlia ferme su un'auto in sosta. Fuggito nuovamente, è stato inseguito da due cittadini, bloccato e consegnato ai carabinieri. È successo a Gorgonzola (Milano): qui l'uomo, un 47enne pregiudicato, ha messo a segno il colpo ai danni del pensionato, intento a prelevare in piazza Italia. Poi ha tamponato l'auto con a bordo madre figlia di due anni. Il marito della donna, a quel punto, si è messo all'inseguimento del malvivente: prima a piedi e poi in auto, caricato da un automobilista di passaggio. I due hanno inseguito la vettura rubata, l'hanno superata, e infine si sono parati davanti impedendo la fuga. A quel punto i due sono scesi, hanno immobilizzato il fuggitivo, e hanno atteso l'arrivo dei Carabinieri, che lo hanno arrestato.