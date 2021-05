Incidente nella Bergamasca, scontro auto-moto: muore un 65enne

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con elisoccorso, ambulanza e automedica. Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Era il presidente provinciale della Federazione italiana venditori ambulanti. Morto un centauro anche in provincia di Monza

Un motociclista di 65 anni, Mauro Dolci, residente a Zogno, è morto oggi per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Ceresa a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. L’uomo ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un’automobile. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con elisoccorso, ambulanza e automedica. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche: è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. I carabinieri di Zogno sono al lavoro per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

La vittima era il presidente degli ambulanti di Bergamo

La vittima era il presidente provinciale della Federazione italiana venditori ambulanti affiliata a Confcommercio. Dolci era molto conosciuto sul territorio bergamasco e non solo, per il suo impegno nel mondo del commercio ambulante. Negli ultimi mesi sono stati importanti e strategici i suoi interventi a favore del commercio locale, nella tutela della categoria degli ambulanti bergamaschi in difficoltà per la pandemia.

Morto un centauro anche a Monza

Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio anche a Varedo (Monza), dove un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era a bordo della sua moto. Lo scontro tra i due veicoli, a quanto emerso, è stato così violento da scatenare un principio di incendio della motocicletta. Sbalzato a terra, il centauro è stato soccorso pochi minuti più tardi, ma non c'è stata possibilità di rianimarlo. Ferita lievemente la conducente della macchina, una donna di 47 anni. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.