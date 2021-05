Milano, incendio sul tetto di una casa dell'Aler: spento dai pompieri

Otto mezzi dei pompieri e oltre quattro ore di lavoro delle squadre dei vigili del fuoco sono stati necessari, la scorsa notte, per spegnere l'incendio del tetto di un vasto caseggiato popolare dell'Aler a Milano, in via Mar Jonio. Al momento non sono ancora state accertate le cause. Nessuno, secondo quanto si è appreso, è rimasto ferito o intossicato ma un paio di famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro abitazioni. Il rogo si è sviluppato verso le 23 ed è stato domato dopo le 3.