Nova Milanese, spara poi si barrica in casa: mediazione in corso

I carabinieri stanno mediando con un uomo di 55 anni che ha esploso tre colpi di pistola nella sua abitazione a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, e poi si è barricato in seguito a una lite familiare. I militari hanno circondato la zona e hanno bloccato il traffico con delle transenne.

Zona circondata e traffico bloccato

La situazione è in stallo, con le squadre speciali dei carabinieri e un negoziatore impegnati per risolverla. A quanto si apprende, in tarda mattinata c'è stato un primo intervento da parte della Polizia Locale quando all'interno della casa erano presenti anche moglie, figlia e cognato dell'uomo, ora in salvo.

Il sindaco di Nova Milanese: "Speriamo si risolva tutto senza conseguenze"

"Speriamo che la situazione si risolva senza conseguenze, da quel che abbiamo capito ha litigato con un vicino, forse il cognato, e poi ha sparato", ha spiegato all'ANSA il sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani. "Stamattina sono intervenuti i nostri agenti della Locale e poi i carabinieri - ha aggiunto -. Confermo la presenza della compagna e della figlia in un primo momento, ma ora lui è solo". Secondo quanto risulta a Pagani "l'uomo non è residente a Nova Milanese, dovrebbe trattarsi dell'abitazione della sua compagna, stiamo verificando" e "non siamo a conoscenza di alcuna problematica psichiatrica a suo carico".