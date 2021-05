Incidente stradale, bambino di 3 anni investito a Palestro

Subito soccorso dagli operatori del 118, il bimbo è stato poi trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Novara: non sarebbe in pericolo di vita

Un bambino di tre anni è stato investito da un motorino nel pomeriggio di ieri a Palestro, un comune della Lomellina al confine con il Piemonte. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita dalla polizia locale. Il bimbo è stato urtato dallo scooter ed è finito sull'asfalto.

I soccorsi

Subito soccorso dagli operatori del 118, il bimbo è stato poi trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Novara. La prognosi è riservata, anche se il bambino non sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo resterà in stretta osservazione per le prossime 48 ore.