Bufera Csm, Pg Milano chiede informazioni su verbali resi a Procura

Si muove anche la Procura Generale di Milano sul caso dei verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall'avvocato siciliano Piero Amara, sulla presunta loggia segreta Ungheria che, oltre a portare a uno scontro al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, ha creato un terremoto tra le fila della magistratura fino al Csm. Il procuratore generale Francesca Nanni, esercitando i suoi poteri di sorveglianza, ha infatti chiesto all'ufficio del procuratore Francesco Greco informazioni sulla vicenda per capire cosa è successo per, poi, eventualmente riferire al Procuratore Generale della Cassazione in vista di una possibile azione disciplinare.