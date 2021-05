Infermiera malata di tumore, la madre biologica decide di aiutarla

La storia di Daniela

Malata tumore cerca madre biologica per cure: la trova ma non l'aiuta

A febbraio Daniela aveva lanciato un appello e si era rivolta ai giudici per risalire all'identità della donna che l'aveva data alla luce il 26 marzo del 1973 all'orfanotrofio delle suore di Rebbio, nel Comasco, dove aveva poi trascorso 2 anni prima di essere adottata. Daniela, che lavora in psichiatria a Milano, è riuscita ad avere accesso al suo fascicolo scoprendo che la madre non solo aveva preferito non essere nominata, ma aveva anche richiesto il ritiro della documentazione sanitaria. Poi il tribunale dei minori ha trovato la cartella clinica all'ospedale Sant'Anna e lì il nome della donna c'era, ma non è bastato. La donna, come comunicato lo scorso 12 aprile, non ha voluto rinunciare all'anonimato, ha rifiutato di sottoporsi al prelievo. Poi però, dopo i colloqui con gli psicologi incaricati dal Tribunale, la donna ha cambiato idea e ha deciso di sottoporsi al test che potrebbe salvare la vita a Daniela.