Milano, presidente Casellati al Mind: “Questa è l’Italia del futuro”

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze del Mind alla presenza della presidente del Senato, del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione, Attilio Fontana. Tra i nomi c'è anche quello di Rita Levi-Montalcini

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione delle prime tre vie e piazze del Mind, il Milano Innovation District che sorge nell'area dove sei anni fa venne realizzato Expo. Il celebre Decumano dell'Esposizione universale d’ora in avanti si chiamerà ufficialmente "viale Decumano", l'area intorno all'Albero della vita è stata ribattezzata "piazzale Expo 2015", mentre il Cardo è stato intitolato a Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina e portabandiera della ricerca scientifica italiana nel mondo. "Guardo a questi cantieri, al lavoro incredibile di rigenerazione urbana che è stato fatto; alle somme importanti che sono state investite, alle sinergie tra pubblico e privato messe in campo e mi convinco che questa è l'Italia del futuro", ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presente all’inaugurazione insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana, e al sindaco del capoluogo, Giuseppe Sala.

©Ansa

Le parole della presidente del Senato “Oggi, nell'area di Expo 2015, vediamo sorgere un nuovo distretto dell'innovazione e della tecnologia. Esattamente un anno fa, nel pieno dell'emergenza Covid, mi trovavo a Genova dove si stavano concludendo i lavori di ricostruzione del Ponte Morandi - ha ricordato Casellati -. Un modello che, già in quell'occasione, avevo proposto di estendere al mondo dell'impresa e al settore delle grandi opere per ridare slancio al Paese e liberarlo dai vincoli di una burocrazia eccessiva e soffocante. Ecco, oggi visitando questo nuovo distretto dell'innovazione e della tecnologia che sta sorgendo nell'area di Expo 2015, sento quella stessa energia positiva”. Intitolare una via a Rita Levi-Montalcini, significa poi “ricordare il grande debito che la scienza ha nei confronti del genio, della creatività e dell'impegno di tante donne di talento - ha proseguito la Presidente -. Donne he ogni giorno ottengono risultati incredibili sul piano della conoscenza e del sapere. Come Maria Chiara Carrozza, prima donna designata alla guida del Cnr dopo una vita dedicata alla ricerca, all'università e all'impegno civico. O come Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, le tre ricercatrici italiane che per prime in Europa hanno isolato il Covid. E che, insieme a tante altre loro colleghe, continuano a indagare i mille segreti del virus; a combatterlo per restituirci quella sicurezza sanitaria che è la condizione essenziale per far ripartire il Paese”, ha concluso Casellati.

©Ansa