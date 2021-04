Covid, Catena a Sky TG24: “Temiamo risalita della curva dei contagi"

"Siamo in una situazione di calma apparente. La riduzione dell'occupazione dei letti in terapia intensiva in questi giorni vi è stata, ma molto lenta. Temiamo di assistere a una risalita della curva dei contagi. Tra fine maggio e i primi 15 giorni di giugno sarà un periodo più delicato e vulnerabile: pagheremo le conseguenze di queste aperture giustificate, ma precoci rispetto ai dati epidemiologici, e non abbiamo ancora una percentuale di popolazione vaccinata tale da arginare questo fenomeno. Non so dire se questo si verificherà, ma è un evento che ritengo probabile". Lo ha dichiarato Emanuele Catena, primario di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano, a Sky TG24 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

Catena su variante indiana: "Campagna vaccinale conferisce difesa immunitaria sufficiente"

Sulla variante indiana, Catena ha affermato: "La situazione in India è poco paragonabile a quella europea. Non abbiamo in questo momento varianti indiane, solo casi sporadici in Europa. Possiamo pensare che come tutte le varianti tenderà a diffondersi. Ma la campagna vaccinale avrà i suoi risultati e conferirà una difesa immunitaria sufficiente. Finora nessuna variante ha messo in crisi i vaccini. Sicuramente non dobbiamo abbassare la guardia".

Catena su eventuali altre ondate: "Coronavirus secondo me ha i giorni contati"

Sull'eventualità di una nuova ondata di contagi, Catena ha affermato: "Il coronavirus secondo me ha i giorni contati. Mi auguro di non vedere più picchi e ondate, ma oscillazioni".

Catena: "Possibile infezione anche per chi ha ricevuto doppio vaccino"

"È possibile infettarsi - ha affermato Catena - anche per i soggetti che hanno ricevuto la doppia vaccinazione. Si parla di un'infezione blandamente sintomatica, ma che i soggetti manifestano con una potenziale diffusione. Dunque anche coloro che sono vaccinati o hanno immunità naturale perché guariti non devono abbassare la guardia. Penso che una mascherina Ffp2 vada sempre indossata. Ritengo anche che le situazioni più pericolose non sono quelle di andare a mangiare una pizza all'aperto, ma quelle in cui un gruppo di amici si incontra al chiuso e abbassa la mascherina costantemente: è qui che c'è il rischio maggiore di diffusione".