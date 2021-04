Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'ipotesi è di concentrarsi su allestimenti dedicati al design in città, in spazi come la Triennale al parco Sempione

7:26 - Salone del Mobile, verso versione mini a settembre

Il Salone del Mobile si terrà a settembre a Milano ma in una versione inedita, in miniatura. Quello di un Salone mini o leggero per traghettare l'evento, già saltato l'anno scorso a causa del covid, verso uno 'vero' ad aprile 2022, è il compromesso al quale si sta lavorando nel Cda di Federlegno Arredo Eventi, che organizza la manifestazione. Il board della società, al 100% in mano all'associazione delle imprese del settore, si è spaccato in due la scorsa settimana quando è prevalso l'orientamento di annullare l'edizione 2021 programma dal 5 al 10 settembre. Tanto da portare alle dimissioni del presidente del Salone Claudio Luti, ora da sostiture (e si fa il nome del presidente di Federlegno Claudio Feltrin). L'allarme lanciato dal sindaco di Milano Guseppe Sala e fatto proprio dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giogetti, che ha offerto un tavolo di confronto, ha costretto il Cda di Federlegno Eventi a cercare una sintesi fra le aziende, comprensibilmente restie a investire su un appuntamento prevedibilmente lontano dai record di visitatori degli ultimi anni, e l'interesse di Milano e del Paese richiamato a livello istituzionale. Di certo il Salone in versione mini o light sarà molto diverso dall'appuntamento con base nei padiglioni della Fiera di Rho Pero. L'idea è piuttosto quello di concentrarsi su allestimenti dedicati al design in città, in spazi come la Triennale al parco Sempione. Il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, ha messo a disposizone gli spazi e ha sottolineato che "L'importante comunque è che non si disgiungano Salone e Fuorisalone, sarebbe il frutto di una visione miope". Per il Salone settembrino Boeri pensa appunto a una "versione light" capace di preservare il "binomio vincente che gli altri non hanno" tra Salone commerciale e il Fuorisalone. Nell'incertezza, ancora presente, e con la prospettiva di padiglioni solo in minima parte utilizzati, Fiera Milano ha fatto un nuovo passo indietro in Borsa (-2%).