Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nelle ultime ore in Lombardia si sono registrati 872 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 16.993 tamponi processati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 601, quelle negli altri reparti sono 3.824 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 48.539. I decessi sono 31 per un totale complessivo di 32.688 morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda le province, sono 336 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 125 a Milano città, 107 a Brescia, 106 a Bergamo, 98 a Monza e Brianza, 64 a Como, 32 a Pavia, 30 a Cremona, 22 a Lodi, 21 a Varese, 20 a Mantova e quattro a Sondrio.