Incidente nel Mantovano, scontro tra auto e scooter: morto 49enne

Lo schianto è avvenuto questa mattina a Gonzaga. L'uomo era in sella a uno scooter quando, in prossimità di un incrocio, si è scontrato con un'automobile condotta da una 42enne

Un uomo è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Gonzaga, nel Mantovano. La vittima, Antonio Monda 49 anni di Gonzaga, era in sella a uno scooter quando, in prossimità di un incrocio, si è scontrato con un'auto condotta da una 42enne anche lei residente a Gonzaga. Il 49enne è morto sul colpo mentre la donna è rimasta illesa.