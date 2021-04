Covid, Milano in zona gialla: torna l'aperitivo sui Navigli. Video

Torna sui Navigli milanesi l'aperitivo: sono tanti i locali che hanno tavoli all'aperto. Nonostante le condizioni atmosferiche più autunnali che primaverili, molti giovani non hanno rinunciato al primo aperitivo al bar dopo oltre quattro mesi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Aspettavano tanto questa riapertura”

A causa del coprifuoco alle 22, gli orari dei Navigli sono leggermente cambiati: si inizia a bere e a 'spizzicare' qualche snack già a partire dalle 18, ma presto la gente comincia a tornare a casa. Lo conferma Franco, proprietario del Village Cafè di Ripa di Porta Ticinese, il quale spiega "oggi si lavora e quindi è sempre meglio di ieri, ma con l'obbligo di servire i clienti solo all'aperto noi perdiamo in media il 60% della nostra potenzialità. La gente aveva voglia di uscire e lo ha fatto sfidando anche il brutto tempo. Più che la minaccia di pioggia a noi ci frega la mancanza di spazio". "Aspettavano tanto questa riapertura ma è stata rovinata dal tempo, altrimenti ci sarebbe stata molta più gente. A questo punto, viste anche le previsioni, ci aspettiamo un'apertura lenta e graduale per tutta la settimana per poi sperare nel weekend - dice Fabio, titolare del Bar La Ringhiera- A causa delle restrizioni siamo stati costretti a ridurre del 50% i posti al tavolo e questo non è un problema oggi visto che non ci sarà il pienone ma rischia di esserlo nel fine settimana".