Incidente sul lavoro, grave un agricoltore in provincia di Pavia

Un agricoltore di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Ponte Nizza, in Oltrepò Pavese. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione a un mezzo agricolo quando, per cause ancora da accertare, una gamba è rimasta incastrata tra gli ingranaggi.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Dopo essere stato estratto dal mezzo, l'agricoltore è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Il 50enne è stato giudicato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.