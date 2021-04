Vandalismi a bazar e treno: cinque ragazzi denunciati nel Pavese

Cinque ragazzi, tutti minorenni, residenti nei comuni di Lirio, Broni e Stradella, nel Pavese, sono stati denunciati dai carabinieri per una serie di vandalismi e altri reati compiuti nei mesi scorsi ai danni di un bazar cinese di Stradella e di convogli ferroviari della linea Trenord Broni-Stradella. I cinque giovani sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di danneggiamento aggravato di convoglio ferroviario, furto aggravato, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, rapina impropria e atti persecutori.

Le indagini

Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che i ragazzi avrebbero imbrattato i muri e le finestre del bazar con scritte offensive a sfondo razziale, impedendo in alcuni casi l'ingresso e l'uscita del titolare e dei clienti barricando la porta di ingresso con merce rubata all'interno. In un caso avrebbero anche aggredito il gestore del locale; inoltre, in un'altra occasione avrebbero scagliato sul gazebo esterno del negozio una torcia illuminante fumogena (una di quelle in dotazione dei treni) provocando l'incendio del telone e della merce interna. I carabinieri hanno anche accertato che i cinque ragazzi hanno fatto irruzione più volte sul treno regionale Broni-Stradella, di Trenord, entrando nella cabina motrice di pilotaggio dalla quale hanno rubato torce illuminanti fumogene e martelletti frangivetro, con i quali sono accusati di aver danneggiato numerosi vagoni e infranto diverse vetrate del convoglio provocando danni rilevanti.