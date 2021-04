Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In provincia di Milano nelle ultime ore si sono registrati 645 nuovi contagi, di questi 242 sono nel capoluogo. Per quanto riguarda le altre province sono 295 in quella di Brescia, 267 in quella di Varese, 236 Bergamo, 222 Monza e Brianza, 158 Como, 115 Mantova, 111 Pavia, 70 Cremona, 57 Lecco, 40 Lodi e 35 in quella di Sondrio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)

In provincia di Milano nelle ultime ore si sono registrati 645 nuovi contagi, di questi 242 sono nel capoluogo. Per quanto riguarda le altre province sono 295 in quella di Brescia, 267 in quella di Varese, 236 Bergamo, 222 Monza e Brianza, 158 Como, 115 Mantova, 111 Pavia, 70 Cremona, 57 Lecco, 40 Lodi e 35 in quella di Sondrio. In tutta la Lombardia, su 46.840 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi, con il tasso di positività stabile al 4.9%.