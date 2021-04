Monza, sventata truffa online da 30 mila euro

Una donna di 77 anni è stata fermata prima che versasse il denaro su un conto estero: voleva aiutare un noto violinista a sostenere le spese mediche necessarie per un delicato intervento al cuore, su richiesta di un fantomatico fan del musicista che l'aveva contattata in rete

Sventata a Monza una truffa online ai danni di una donna di 77 anni. Quest'ultima è stata fermata prima che versasse 30 mila euro su un conto estero: voleva aiutare un noto violinista a sostenere le spese mediche necessarie per un delicato intervento al cuore, su richiesta di un fantomatico fan del musicista che l'aveva contattata in rete.

Al termine della vicenda la polizia di Stato di Monza ha sporto denuncia.

La truffa

Ieri la donna si è presentata in banca, a Monza, chiedendo al dipendente dell'istituto di predisporre il versamento di denaro su un conto corrente americano. Il giovane, conoscendo la donna, le ha domandato il motivo e lei gli ha raccontato la storia del violinista statunitense Chris Robertson (estraneo ai fatti) che era determinata ad aiutare, dopo la richiesta di un uomo che l'aveva contattata durante uno streaming live del musicista, per poi spostare la conversazione sulla piattaforma "Hangout". Dopo aver condiviso con la donna la passione per la musica l'uomo le ha detto di voler aiutare Robertson, raccontandole di una grave malattia, spiegandole però di non avere denaro per sovvenzionare un'operazione salvavita e portando l'anziana ad offrirsi di contribuire. Nonostante i dubbi esposti dal dipendente bancario, la 77enne voleva proseguire con il versamento. Informato il suo direttore, l'impiegato ha chiesto aiuto al 112. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che, dopo aver tentato invano di dissuadere l'anziana, ha rintracciato suo figlio, il quale è riuscito a farla desistere. I due hanno poi sporto denuncia in Questura.