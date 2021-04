Milano, raptus di follia con coltello e fuga per la città: arrestato

A Milano un giovane migrante che si trovava in fila a una mensa per i poveri ha avuto un raptus di follia e ha cominciato a minacciare i presenti con un coltello, una posata di metallo. L'uomo, all'arrivo della polizia - chiamata dalle altre persone in coda - ha dato vita a una rocambolesca fuga prima su un bus e poi per le vie della città, minacciando anche una bimba davanti a una scuola, prima di venire arrestato.