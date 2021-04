Milano, Salone del Mobile 2021 a rischio cancellazione

L'evento, giunto alla 60esima edizione, dovrebbe svolgersi il prossimo settembre. La società che organizza la manifestazione ha fatto sapere che non è ancora stata presa nessuna decisione in merito all'annullamento

Rischia di saltare il Salone del Mobile, la fiera di Federlegnoarredo, che dovrebbe tenersi a Milano a settembre per la sua 60esima edizione. Da quanto si apprende si è tenuta una riunione del Cda di Federlegno Eventi, la Spa che organizza l'iniziativa, per decidere se organizzare la prossima edizione dopo che quella dello scorso anno era saltata a causa dell'emergenza Covid. Il Cda di Federlegno arredo Eventi, controllata al 100% da Federlegno, ha poi però fatto sapere di non aver ancora preso nessuna decisione in merito allo svolgimento dell'edizione 2021, smentendo le ipotesi secondo cui si sarebbe già stato deciso deciso di far saltare il Salone del Mobile.