Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:02 - In Lombardia 1.670 nuovi casi su 46.901 tamponi

Con 46.901 tamponi effettuati: è di 1.670 il numero di casi percentuali registrati in Lombardia, una percentuale in discesa al 3,5%. Stabili i ricoveri: in terapia intensiva scendono sotto quota 700 (sono 675) e negli altri reparti arrivano a 4.639, in aumento di 16. È di 67 il numero dei morti che porta il totale decessi da inizio pandemia a 32.386. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 454 casi, di cui 200 in città, a Varese 291, a Como 194, a Brescia 174, 129 a Monza a Bergamo 108, 78 a Pavia, 53 a Lecco, 36 a Lodi, 30 a Cremona e 11 a Sondrio.