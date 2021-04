Milano, minaccia di morte la madre per avere soldi: arrestato

Ha minacciato di morte la madre per costringerla a dargli del denaro per acquistare droga: per questo un uomo di 36 anni, tossicodipendente, è stato arrestato dai carabinieri. E' successo la scorsa notte a Milano. A lanciare l'allarme è stata la donna, una 74enne, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Giunti sul posto, un appartamento in piazzale della Martesana dove vivono madre e figlio, i militari del Radiomobile sono stati a loro volta minacciati dal 36enne, che alla fine è stato immobilizzato.